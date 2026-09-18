'द इंडिया स्टोरी' ने OTT पर दी दस्तक

OTT पर आई 'द इंडिया स्टोरी', कब और कहां देखें काजल अग्रवाल-श्रेयस तलपड़े की फिल्म?

लेखन ज्योति सिंह 12:05 pm Sep 18, 202612:05 pm

क्या है खबर?

काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की फिल्म 'द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइजन इन प्रोग्रस' OTT पर आ गई है। सामाजिक और राष्ट्रीय ड्रामा पर आधारित यह फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप साबित हुई। इसका लाइफटाइम कलेक्शन कुल 1.28 करोड़ रुपये के आसपास है। अब यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आई है। फिल्म का निर्देशन चेट्टन डीके ने किया है, जबकि निर्माता-लेखक सागर बी शिंदे हैं।