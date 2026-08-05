'तारक मेहता' ने 'स्पाइडर-मैन' के हिंदी डब में डाली जान, दर्शक बोले- कमाल कर दिया
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के हिंदी डब ने दर्शकों का दिल जीत लिया है, वजह है इसमें 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को दिया गया एक मजेदार इशारा।
सोशल मीडिया पर फिल्म का एक सीन तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें पीटर पार्कर नेड से मजाक में कहते हैं, 'सेठ जी, बगा ये राज बावड़ी को भी नहीं बताएगा।'
यह डायलॉग 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के बगा और बावड़ी से सीधा जुड़ा है। फैंस को फिल्म का ये देसी अंदाज खूब पसंद आ रहा है।
हिंदी डब ने 'गेम ऑफ थ्रोन्स' को बदला
असल में, जहां इंग्लिश फिल्म में 'गेम ऑफ थ्रोन्स' का जिक्र था, वहीं हिंदी डब में इसे बदल कर ऐसा कुछ डाला गया है, जो भारतीय दर्शकों को अपनेपन का अहसास कराए।
इससे यह भी पता चलता है कि फिल्में कैसे अलग-अलग ऑडियंस के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। ये 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' वाला जुड़ाव और भी खास इसलिए हो जाता है, क्योंकि हाल ही में इस शो में स्पाइडर-मैन पर आधारित एक एपिसोड भी दिखाया गया था।
'CNN-न्यूज18 शोशा' जैसे फिल्म समीक्षकों ने इसे 3.5 स्टार दिए हैं। उन्होंने स्पाइडर-मैन के निजी संघर्षों पर फिल्म के ध्यान की तारीफ की और इसे 'नो वे होम' के बाद एक बेहद भावुक अगली कड़ी बताया।