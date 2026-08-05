'तारक मेहता' ने 'स्पाइडर-मैन' के हिंदी डब में डाली जान, दर्शक बोले- कमाल कर दिया

असल में, जहां इंग्लिश फिल्म में 'गेम ऑफ थ्रोन्स' का जिक्र था, वहीं हिंदी डब में इसे बदल कर ऐसा कुछ डाला गया है, जो भारतीय दर्शकों को अपनेपन का अहसास कराए।

इससे यह भी पता चलता है कि फिल्में कैसे अलग-अलग ऑडियंस के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। ये 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' वाला जुड़ाव और भी खास इसलिए हो जाता है, क्योंकि हाल ही में इस शो में स्पाइडर-मैन पर आधारित एक एपिसोड भी दिखाया गया था।

'CNN-न्यूज18 शोशा' जैसे फिल्म समीक्षकों ने इसे 3.5 स्टार दिए हैं। उन्होंने स्पाइडर-मैन के निजी संघर्षों पर फिल्म के ध्यान की तारीफ की और इसे 'नो वे होम' के बाद एक बेहद भावुक अगली कड़ी बताया।