थलपति विजय-संगीता के तलाक की कार्यवाही इस वजह से फिर से टली मनोरंजन Jun 22, 2026

तमिल स्टार थलापति विजय और संगीता सोरनालिंगम का हाई-प्रोफाइल तलाक का मामला एक बार फिर टल गया है। इस मामले की सुनवाई के लिए 15 जून की तारीख तय की गई थी, लेकिन उस दिन दोनों में से कोई भी अदालत नहीं पहुंचा।

इसके बाद कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय की है। यह मामला काफी समय से सुर्खियों में है, लेकिन इससे जुड़ी नई जानकारी बहुत धीरे-धीरे सामने आ रही है।