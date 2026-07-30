पायरेसी पर सरकार का सबसे बड़ा प्रहार, हजारों वेबसाइट्स हुईं बंद; फिल्म इंडस्ट्री में दौड़ी खुशी की लहर

शिकायतों के बाद अधिकारियों ने पायरेसी से जुड़े लगभग 7 हजार से ज्यादा URL को बंद किया है। केरलम के फिल्म निर्मता बताते हैं कि जो फिल्म 10 करोड़ रुपये कमा सकती है, उसे पायरेसी के चलते लगभग 2 करोड़ रुपये का नुकसान हो जाता है।

इस नुकसान से निपटने के लिए, केरलम सरकार ने अपने नए बजट में 100 करोड़ रुपये का फंड रखा है। इन पैसों का इस्तेमाल मलयालम सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, जिसमें मजबूत एंटी-पायरेसी सेल बनाना भी शामिल है।

वरिष्ठ निर्माता सुरेश कुमार को उम्मीद है कि इन कदमों से उनके निवेश सुरक्षित रहेंगे और निर्देशकों को पायरेसी की इस बड़ी समस्या से आखिर थोड़ी राहत मिल पाएगी।