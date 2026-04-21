बॉक्सिंग के दो भाई, एक मर्डर: पुलकित-दिव्येंदु की वेब सीरीज 'ग्लोरी' नेटफ्लिक्स पर कब आएगी? मनोरंजन Apr 21, 2026

पुलकित सम्राट और दिव्येंदु अब बॉक्सिंग की दुनिया में उतरने वाले हैं। उनकी नई वेब सीरीज 'ग्लोरी' 1 मई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। यह एक हिंदी बॉक्सिंग क्राइम ड्रामा सीरीज है, जिसका निर्देशन करण अंशुमन और कनिष्क वर्मा ने किया है। यह फिल्म दो भाइयों की कहानी है, जिनका रिश्ता तब मुश्किल में पड़ जाता है जब वे एक मर्डर केस में फंस जाते हैं। इस सीरीज में धमाकेदार बॉक्सिंग एक्शन भी दिखेगा। खास बात यह है कि इस सीरीज से पुलकित वेब सीरीज की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं।