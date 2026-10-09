जानें सोनाक्षी-जहीर को कैसे मिला फिल्म 'तू है मेरी किरण' का ऑफर?

करण रावल के निर्देशन में बनी यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर किरण और समर के बीच एक बेहद जुनूनी और गहन रिश्ते की कहानी दिखाती है।

फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले, कलाकारों को वर्कशॉप के दौरान अपने किरदारों के साथ कई प्रयोग करने की पूरी आजादी मिली।

सोनाक्षी और जहीर ने हाल ही में व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल के 'सेलिब्रेट सिनेमा' फेस्टिवल में फिल्म का प्रमोशन किया। विशाल राणा निर्मित 'तू है मेरी किरण' 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।