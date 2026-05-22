देहरादून में पहली बार होगा रस्किन बॉन्ड फेस्टिवल, जानिए क्या-क्या होगा खास?

क्या खास होगा इस फेस्टिवल में?

इस फेस्टिवल में रस्किन के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'मास्टरी' भी दिखाई जाएगी। साथ ही, कवयित्री प्रिया मलिक अपनी कविताएं सुनाएंगी और लेखक सक्षम गर्ग व एरिक चोपड़ा के साथ मिलकर किरदार गढ़ने की कला पर चर्चा करेंगे।

बच्चों के लिए कहानी लिखने की एक खास प्रतियोगिता भी रखी गई है, जिसमें हिस्सा लेने वाले बच्चों को खुद रस्किन से मिलने का सुनहरा मौका मिलेगा।