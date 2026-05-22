नेपाली फिल्म 'एलीफेंट्स इन द फॉग' ने कान्स में रचा इतिहास, जीता 7 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन

नेपाल के सूचना मंत्री ने फिल्म निर्माताओं को मदद का दिया भरोसा

फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद वहां मौजूद दर्शकों ने सात मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाईं, जो नेपाली सिनेमा के लिए एक बड़ा कीर्तिमान है।

नेपाल के सूचना मंत्री ने इसे देश में बढ़ रही रचनात्मकता का प्रमाण बताया। उन्होंने स्थानीय फिल्मकारों को हर संभव सहायता देने का भरोसा भी दिया।

इस फिल्म का निर्माण नेपाल, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील और नॉर्वे की प्रोडक्शन टीमों ने मिलकर किया है। सह-निर्माता पैट्रिक सुबेदी ने इसे नेपाल के लिए विश्व मंच पर एक ऐतिहासिक जीत बताया।

उन्होंने कहा, 'सात मिनट से ज्यादा की स्टैंडिंग ओवेशन मिली। पूरा थिएटर तालियों से गूंज रहा था। यह भावनाओं से भरा एक पल था। 'एलीफेंट्स इन द फॉग' ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में विश्व बाजार में नेपाली सिनेमा के लिए इतिहास रच दिया है।'