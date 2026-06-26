'द इंडिया स्टोरी' के टीजर ने कीटनाशक खेती के संकट को किया उजागर, जानें कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म का मकसद कीटनाशकों के खतरों पर है रोशनी डालना

फिल्म के निर्देशक चेतन डी के ने बताया है कि इस फिल्म का मकसद कीटनाशकों से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर एक जरूरी बहस छेड़ना है।

श्रेयस तलपड़े ने अपने किरदार को एक ऐसे माता-पिता की भावनात्मक जद्दोजहद से जोड़ा है, जो एक बिगड़ी हुई व्यवस्था से जूझ रहा है।

स्वाति विनायक सैंदणे और अनीता जाधव सहित एक मजबूत टीम के सहयोग से, यह प्रोजेक्ट संगीत, दृश्यों और कहानी के शानदार मेल के जरिए दर्शकों को खाने की सुरक्षा के बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा।