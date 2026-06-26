'द इंडिया स्टोरी' के टीजर ने कीटनाशक खेती के संकट को किया उजागर, जानें कब रिलीज होगी फिल्म?
फिल्म 'द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस' का पहला लुक सामने आ गया है। इस फिल्म में काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े मुख्य भूमिका में हैं।
यह ड्रामा कीटनाशकों के भारी इस्तेमाल से होने वाले असली खतरों और आज के युवाओं पर इसके बुरे असर को दिखाता है।
फिल्म में ये किरदार जहरीली खेती के तौर-तरीकों के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। यह फिल्म 24 जुलाई, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में रिलीज होगी।
फिल्म का मकसद कीटनाशकों के खतरों पर है रोशनी डालना
फिल्म के निर्देशक चेतन डी के ने बताया है कि इस फिल्म का मकसद कीटनाशकों से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर एक जरूरी बहस छेड़ना है।
श्रेयस तलपड़े ने अपने किरदार को एक ऐसे माता-पिता की भावनात्मक जद्दोजहद से जोड़ा है, जो एक बिगड़ी हुई व्यवस्था से जूझ रहा है।
स्वाति विनायक सैंदणे और अनीता जाधव सहित एक मजबूत टीम के सहयोग से, यह प्रोजेक्ट संगीत, दृश्यों और कहानी के शानदार मेल के जरिए दर्शकों को खाने की सुरक्षा के बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा।