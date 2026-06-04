जॉन ट्रावोल्टा ने बतौर डायरेक्टर किया कमाल, ऐपल TV+ पर पहली फिल्म ने मचाया धमाल
जॉन ट्रावोल्टा की पहली निर्देशक की हुई फिल्म 'प्रोपेलर वन-वे नाइट कोच' ने ऐपल TV+ पर धूम मचा दी है।
यह फिल्म पिछले एक हफ्ते से लगातार दुनिया भर में ऐपल TV+ पर पहले स्थान पर बनी हुई है। जॉन ने अपनी खुशी जताते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया और अपने सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया।
वीडियो में उन्होंने कहा, 'मैं दुनिया के हर कोने से आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं। आप लोगों के प्यार की वजह से ही यह फिल्म पहले स्थान पर है। बहुत-बहुतधन्यवाद। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं।'
इस वीडियो में वे फिल्म के एक छोटे मॉडल प्लेन को पकड़े हुए दिख रहे थे।
फिल्म 'प्रोपेलर वन-वे नाइट कोच' जॉन की इस किताब से है प्रेरित
'प्रोपेलर वन-वे नाइट कोच' जॉन की साल 1997 में आई बच्चों की इसी नाम की किताब से प्रेरित है। यह फिल्म साल 1962 में हुई एक छोटे लड़के जेफ की पहली उड़ान की कहानी बताती है। फिल्म में जॉन बड़े हो चुके जेफ का किरदार निभा रहे हैं, जो अपनी उस पहली उड़ान के अनुभव को याद करते हैं।
इस फिल्म का प्रीमियर 15 मई को कान्स फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। जॉन अपनी बेटी एला ब्लू के साथ कान्स पहुंचे थे, जो इस फिल्म में भी एक रोल निभा रही हैं।
इसी दौरान उन्हें मानद पाल्मे डी'ओर से सम्मानित किया गया। जॉन ने यह भी बताया कि यह फिल्म उनकी दिवंगत पत्नी केली प्रेस्टन, बेटे जेट और उनके पूरे परिवार को एक सच्ची श्रद्धांजलि है।