जॉन ट्रावोल्टा ने बतौर डायरेक्टर किया कमाल, ऐपल TV+ पर पहली फिल्म ने मचाया धमाल

फिल्म 'प्रोपेलर वन-वे नाइट कोच' जॉन की इस किताब से है प्रेरित

'प्रोपेलर वन-वे नाइट कोच' जॉन की साल 1997 में आई बच्चों की इसी नाम की किताब से प्रेरित है। यह फिल्म साल 1962 में हुई एक छोटे लड़के जेफ की पहली उड़ान की कहानी बताती है। फिल्म में जॉन बड़े हो चुके जेफ का किरदार निभा रहे हैं, जो अपनी उस पहली उड़ान के अनुभव को याद करते हैं।

इस फिल्म का प्रीमियर 15 मई को कान्स फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। जॉन अपनी बेटी एला ब्लू के साथ कान्स पहुंचे थे, जो इस फिल्म में भी एक रोल निभा रही हैं।

इसी दौरान उन्हें मानद पाल्मे डी'ओर से सम्मानित किया गया। जॉन ने यह भी बताया कि यह फिल्म उनकी दिवंगत पत्नी केली प्रेस्टन, बेटे जेट और उनके पूरे परिवार को एक सच्ची श्रद्धांजलि है।