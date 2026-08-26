यश की 'टॉक्सिक' के निर्माताओं ने की है एक खास गुजारिश, जानिए क्या बोले?

यश की नई फिल्म, 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स', हाल ही में सिनेमाघरों में आई है। अपनी डार्क गैंगस्टर दुनिया, शानदार विजुअल्स और बड़े सितारों की फौज के कारण यह फिल्म खूब सुर्खियां बटोर रही है।

फिल्म बनाने वालों ने अब सिनेमाघरों से गुजारिश की है कि वे अपने डॉल्बी साउंड सिस्टम का फेडर लेवल 5.0 पर सेट रखें, ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने अपनी फिल्म के फाइनल मिक्स में रखा था।

ऐसा इसलिए ताकि दर्शकों को फिल्म का पूरा ध्वनि का अनुभव मिल सके।