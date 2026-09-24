विष्णु विशाल और ममिता बैजू की फिल्म 'इरंडु वानम' की रिलीज की तारीख का हुआ ऐलान
मनोरंजन
विष्णु विशाल और ममिता बैजू स्टारर फिल्म 'इरंडु वानाम' 23 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। रामकुमार के निर्देशन में बनी यह फिल्म प्यार की एक दमदार कहानी का वादा करती है और इसने अभी से ऑनलाइन खूब बज बटोरना शुरू कर दिया है।
'इरंडु वानाम' के साथ फिर साथ आए रामकुमार और विष्णु
यह रामकुमार और विष्णु विशाल की एक साथ तीसरी फिल्म है। इससे पहले वे 'मुंडासूपट्टी' और 'रत्सासन' जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं।
फिल्म की क्रिएटिव टीम में धीबू निनन थॉमस (म्यूजिक), दिनेश के बाबू (सिनेमैटोग्राफर) और सैन लोकेश (एडिटिंग) शामिल हैं।
फिल्म का पहला लुक पोस्टर भी काफी खास है। इसमें बादलों पर तैरते हुए किरदार एक आसमान से जुड़े हुए दिख रहे हैं, जो फिल्म के '2 आसमान' नाम को एक शानदार विजुअल इशारा देता है।