इस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें 'द डेविल वियर्स प्राडा 2', मिरांडा और एंडी की होगी वापसी

'द डेविल वियर्स प्राडा 2' की कीमत

अगर आप इस सीक्वल को खरीदना चाहते हैं, तो 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' आपको 2,838 रुपये में मिलेगी। वहीं, अगर आप पहली और दूसरी, दोनों फिल्में एक साथ देखना चाहते हैं, तो यह आपको 3,784 रुपये में मिलेंगी।

खास बात यह है कि इसे देखने के लिए आपको प्राइम मेंबरशिप की जरूरत नहीं होगी। बस एक मुफ्त अमेजन अकाउंट से ही आप इसे देख पाएंगे। किराए पर लेने वालों के लिए, फिल्म देखने के लिए आपके पास 30 दिन का समय होगा।

हालांकि, एक बार फिल्म शुरू करने के बाद, इसे पूरा देखने के लिए सिर्फ 48 घंटे मिलेंगे। पुराने किरदारों (ऐनी हैथवे, मेरिल स्ट्रीप, एमिली ब्लंट और स्टैनली टुच्ची) के साथ सिमोन एशले जैसे कुछ नए चेहरे भी फिल्म में शामिल हुए हैं।

ये नए कलाकार इस फैशन की दुनिया की वापसी को और भी मजेदार बनाएंगे।