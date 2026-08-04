'देसी ब्लिंग' के चमकते सितारों पर लगा ग्रहण? UAE में मनी लॉन्ड्रिंग जांच की वजह से बैंक खातों पर लगी रोक

फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने सतीश से कहा है कि वे अपने सभी वित्तीय लेन-देन को वैध साबित करें। अगर जांच में और सवाल उठते हैं, तो यह प्रक्रिया और लंबी भी चल सकती है।

सतीश के वकील ने बताया है कि मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ 9 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि, अभी तक किसी भी मामले में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है।

सतीश की नागरिकता को लेकर उठे सवालों पर उनके वकील ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि इस समय उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।