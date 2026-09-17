'मिर्जापुर' के 'शूरवीर' पर बढ़ा विवाद, हाई कोर्ट ने CBFC को दिया 7 दिन का वक्त
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म बोर्ड (CBFC) से कहा है कि वह 'मिर्जापुर: द मूवी' में 'शूरवीर' गाने में कोई बदलाव की जरूरत है या नहीं, इस पर एक हफ्ते के अंदर फैसला करे।
अदालत का यह आदेश एक याचिका पर आया है, जिसमें दलील दी गई थी कि फिल्म के किसी हिंसक सीन में यह गाना इस्तेमाल करने से महाराणा प्रताप के आदर्शों को लेकर गलत मैसेज जा सकता है।
निर्माता ने की डिजिटल रिलीज से पहले बदलाव की मांग
अदालत ने इस बात की सराहना की कि फिल्म निर्माता ने अपनी डिजिटल रिलीज से पहले ही बदलाव के लिए CBFC से संपर्क कर लिया था।
निर्माता की टीम ने अपनी बात रखते हुए समझाया कि यह गाना फिल्म के क्लाइमैक्स को और जोरदार बनाने के लिए रखा गया है, इसका मकसद इतिहास दिखाना नहीं है।
दरअसल, यह कहानी तो संगठित अपराध की दुनिया पर आधारित है। CBFC ने बताया कि वह जल्द ही इस पर अपना फैसला देगा और इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर, 2026 को होगी।