'धुरंधर: द रिवेंज' कानूनी पचड़े में फंसी, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को दिए जांच के आदेश
रणवीर सिंह की नई फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' इन दिनों दिल्ली हाई कोर्ट के दायरे में आ गई है. दरअसल, एक याचिका में दावा किया गया है कि इस फिल्म में ऐसी संवेदनशील सैन्य और खुफिया जानकारी दिखाई गई है, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इस शिकायत के बाद अदालत ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को निर्देश दिया है। कोर्ट ने उनसे जांच करने को कहा है कि फिल्म में असल जिंदगी के ऑपरेशन्स के बारे में कितनी जानकारी दी गई है।
याचिकाकर्ता ने मांगे दिशा-निर्देश
अदालत ने फिल्म की स्क्रीनिंग पर अभी कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन जजों ने अधिकारियों से इन गंभीर चिंताओं की जांच करने को कहा है।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में ये भी सलाह दी है कि भारत को जासूसी या खुफिया विषयों पर बनने वाली फिल्मों के लिए और भी साफ दिशा-निर्देश बनाने चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि भविष्य में फिल्में गलती से भी कोई संवेदनशील जानकारी उजागर न कर दें।