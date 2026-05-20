'धुरंधर: द रिवेंज' कानूनी पचड़े में फंसी, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को दिए जांच के आदेश मनोरंजन May 20, 2026

रणवीर सिंह की नई फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' इन दिनों दिल्ली हाई कोर्ट के दायरे में आ गई है. दरअसल, एक याचिका में दावा किया गया है कि इस फिल्म में ऐसी संवेदनशील सैन्य और खुफिया जानकारी दिखाई गई है, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इस शिकायत के बाद अदालत ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को निर्देश दिया है। कोर्ट ने उनसे जांच करने को कहा है कि फिल्म में असल जिंदगी के ऑपरेशन्स के बारे में कितनी जानकारी दी गई है।