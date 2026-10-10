विजय देवरकोंडा के 'AI डीपफेक' पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, गूगल, मेटा और एक्स को दिए तुरंत कंटेंट हटाने के निर्देश

कोर्ट ने इसके अलावा कई और सख्त निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन मार्केटप्लेसेज (जैसे शॉपिंग ऐप्स और वेबसाइट्स) को कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले लिंक्स 72 घंटे के भीतर हटाने होंगे। डोमेन रजिस्टर करने वाली कंपनियों को संबंधित डोमेन नेम को तुरंत लॉक और सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं, जबकि टेलीकॉम कंपनियों को जरूरत पड़ने पर ऐसी सामग्री वाले डोमेन को ब्लॉक करना होगा।

जिन प्लेटफॉर्म्स और कंपनियों को ये निर्देश दिए गए हैं, उन्हें 2 हफ्ते के भीतर कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी कि उन्होंने इन आदेशों पर क्या कार्रवाई की। मामले की अगली प्रक्रियात्मक सुनवाई 3 दिसंबर को जॉइंट रजिस्ट्रार के सामने होगी, जिसके बाद कोर्ट इस मामले पर अगली मुख्य सुनवाई 2 फरवरी, 2027 को करेगा।