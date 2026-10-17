'मिर्जापुर: द मूवी' से दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हटाया 'शूरवीर' गाना, निर्माता भरेंगे 50,000 रुपये का जुर्माना

दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' के निर्माताओं से आर्मी वेलफेयर फंड में 50,000 रुपये दान करने को कहा है। मामला फिल्म के एक लड़ाई वाले दृश्य में 'शूरवीर' गाने के इस्तेमाल से जुड़ा है। याचिका में कहा गया था कि महाराणा प्रताप को समर्पित इस गाने को हिंसा वाले दृश्य में इस्तेमाल करने से उनके आदर्शों का गलत संबंध बनता है। कोर्ट ने भी गाने के इस तरह इस्तेमाल को सही नहीं माना था। इसके बाद निर्माताओं ने फिल्म से गाना हटा दिया और 1 हफ्ते के भीतर 50,000 रुपये दान करने की बात कही।