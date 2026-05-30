जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर पर अब कसेगा शिकंजा, 200 करोड़ ठगी केस में तय होंगे आरोप मनोरंजन May 30, 2026

दिल्ली की एक अदालत ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये मामला कथित तौर पर अदिति सिंह से जबरन वसूली से जुड़ा बताया जा रहा है। न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं।