क्या दिशा सालियान को अस्पताल लाया गया था? कांस्टेबल के दावे पर CBI ने नेताओं के खिलाफ दर्ज की हत्या की FIR
मनोरंजन
दिशा सालियान की रहस्यमयी मौत का मामला अब और उलझ गया है। एक पुलिस कांस्टेबल ने बताया है कि 8 जून, 2020 को एक अज्ञात महिला और 2 पुरुष दिशा को मुंबई के शताब्दी अस्पताल लेकर आए थे।
इस नई जानकारी से, पहले से ही संदेह के घेरे में रहे इस मामले में कई और सवाल खड़े हो गए हैं।
CBI ने नेताओं का नाम लेते हुए हत्या की FIR की दर्ज
दिशा के पिता ने मुंबई पुलिस की जांच के तरीके पर (खासकर मामले में देरी और कुछ रिपोर्टों के गायब होने को लेकर) चिंता जताई थी।
इसके बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। CBI ने अब हत्या का FIR दर्ज किया है, जिसमें नेताओं सहित कई लोगों को नामजद किया गया है।
यह मामला अभी भी पूरी तरह से अनसुलझा है और बहुत से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इन नए घटनाक्रमों से आखिरकार कुछ जवाब मिल पाएंगे।