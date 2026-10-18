प्रभास की 'स्पिरिट' से टकराएगी रणबीर कपूर की 'रामायण 2', दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा मुकाबला
मनोरंजन
प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' की रिलीज तारीख को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में प्रभास के साथ तृप्ति डिमरी नजर आएंगी। फिल्म की रिलीज तारीख 29 अक्टूबर, 2027 बताई जा रही है।
फिल्म की नई रिलीज डेट के चलते इसका मुकाबला रणबीर कपूर की 'रामायण: पार्ट 2' से हो सकता है। दोनों फिल्में दिवाली, 2027 के मौके पर रिलीज होने वाली हैं, जिससे बॉक्स ऑफिस पर बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।
पहले कब रिलीज होने वाली थी फिल्म?
संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' पहले 5 मार्च, 2027 को रिलीज होने वाली थी। अब निर्देशक ने इसकी नई रिलीज डेट 29 अक्टूबर, 2027 घोषित की है यानी फिल्म को करीब 7 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। 18 अक्टूबर को वांगा ने 'स्पिरिट' में प्रभास के नए लुक की एक झलक साझा की थी, जिससे फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह बढ़ गया था।