2,500 करोड़ कमाने वाली 'डियर यू' अब उत्तरी अमेरिका में छाने को तैयार, जानिए कब होगी रिलीज?
'डियर यू', एक कम बजट की चीनी फिल्म है, जो 2026 में उम्मीद से कहीं ज्यादा कामयाब रही है। इसने चीन में करीब लगभग 2,500 करोड़ रुपये की कमाई की है और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।
यह फिल्म एक ऐसे पोते की कहानी है, जो अपने दादा की तलाश में थाईलैंड की एक भावुक यात्रा पर निकलता है। वह 'कियाओपी' यानी विदेशों में रहने वाले चीनी प्रवासियों द्वारा अपने परिवारों को भेजी जाने वाली चिट्ठियों, जो अक्सर पैसों के साथ आती थीं, के जरिए अपने परिवार का इतिहास पता लगाता है।
उत्तरी अमेरिका में 4 सितंबर को होगा प्रीमियर
'डियर यू' फिल्म उत्तरी अमेरिका में 4 सितंबर को रिलीज होने वाली है। वेल गो USA की बदौलत यह अमेरिका के 23 राज्यों और कनाडा के 2 शहरों में दिखाई जाएगी।
फिल्म की यह रिलीज दिखाती है कि चीनी फिल्में अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खूब पसंद की जा रही हैं। 20 अक्टूबर, 2025 तक, चीनी फिल्मों ने 46 देशों और इलाकों से कुल 1,331 करोड़ रुपये की कमाई की है।
उत्तरी अमेरिका में, 2025 में चीनी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कमाई में 158 प्रतिशत का बड़ा उछाल देखने को मिला। यह साफ दिखाता है कि वहां के दर्शक इन कहानियों को कितना खुले दिल से अपना रहे हैं।