2,500 करोड़ कमाने वाली 'डियर यू' अब उत्तरी अमेरिका में छाने को तैयार, जानिए कब होगी रिलीज?

'डियर यू' फिल्म उत्तरी अमेरिका में 4 सितंबर को रिलीज होने वाली है। वेल गो USA की बदौलत यह अमेरिका के 23 राज्यों और कनाडा के 2 शहरों में दिखाई जाएगी।

फिल्म की यह रिलीज दिखाती है कि चीनी फिल्में अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खूब पसंद की जा रही हैं। 20 अक्टूबर, 2025 तक, चीनी फिल्मों ने 46 देशों और इलाकों से कुल 1,331 करोड़ रुपये की कमाई की है।

उत्तरी अमेरिका में, 2025 में चीनी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कमाई में 158 प्रतिशत का बड़ा उछाल देखने को मिला। यह साफ दिखाता है कि वहां के दर्शक इन कहानियों को कितना खुले दिल से अपना रहे हैं।