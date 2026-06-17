द चेन्समोकर्स ने भारत दौरे का ऐलान किया

पॉप-म्यूजिक जोड़ी 'द चेन्समोकर्स' की भारत में होगी वापसी, कॉन्सर्ट की तारीखों का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 12:24 pm Jun 17, 202612:24 pm

क्या है खबर?

मशहूर अमेरिकी पॉप-म्यूजिक जोड़ी 'द चेन्समोकर्स' ने भारत में अपने कॉन्सर्ट का ऐलान किया है। साल 2012, 2017 और 2023 में भारत दौरे के बाद, एलेक्स पॉल और एंड्रयू टैगार्ट चौथी बार भारत आएंगे और फैंस को अपने धमाकेदार गानों से मंत्रमुग्ध करेंगे। ग्रैमी पुरस्कार विजेता इस जोड़ी ने सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि की है, जिसके बाद से फैंस उत्साहित हैं। दिसंबर, 2026 में होने वाला ये कॉन्सर्ट मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में आयोजित होंगे।