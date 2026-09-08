सैफ अली खान-अक्षय कुमार की 'हैवान' को मिला UA 16+ सर्टिफिकेट, 18 साल बाद खूंखार वापसी को तैयार है जोड़ी

फिल्म में सैफ, श्याम नाम के एक अंधे केयरटेकर का किरदार निभा रहे हैं। उन पर हत्या का आरोप लगा है और वे नंदिनी (प्रधान की बेटी जिसका राज छिपा है) को बचाने के लिए भाग रहे हैं, साथ ही जवाब भी तलाश रहे हैं।

अक्षय परशुराम नाम के एक खूंखार विलेन के तौर पर दिखेंगे, जो नंदिनी का पीछा कर रहे हैं। अपनी कॉमेडी फिल्मों के लिए मशहूर प्रियदर्शन ने इस फिल्म को निर्देशित किया है।

यह उनके लिए एक गंभीर और अलग तरह का विषय है। यह फिल्म करीब 2 घंटे 45 मिनट लंबी है। कुछ थिएटरों में इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही दूसरे थिएटरों में भी इसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है।