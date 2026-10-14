फिर मिले 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के सितारे, फिनाले से पहले दिखीं पुरानी यादें

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के कलाकार दूसरे सीजन के फिनाले से ठीक पहले रीवा बब्बर के घर पर एक साथ जमा हुए।

इस खास मुलाकात में स्मृति ईरानी, अपरा मेहता और गौरी प्रधान जैसे जाने-पहचाने चेहरे पहुंचे। सबने मिलकर खूब हंसी-मजाक किया और शूटिंग के पुराने दिनों की यादें ताजा कीं।

अपरा ने इस मिलन की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं, जिनमें ढेर सारी मुस्कानें, स्वादिष्ट खाना और सेट पर बिताए यादगार पलों की पुरानी यादें दिख रही हैं।