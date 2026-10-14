फिर मिले 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के सितारे, फिनाले से पहले दिखीं पुरानी यादें
मनोरंजन
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के कलाकार दूसरे सीजन के फिनाले से ठीक पहले रीवा बब्बर के घर पर एक साथ जमा हुए।
इस खास मुलाकात में स्मृति ईरानी, अपरा मेहता और गौरी प्रधान जैसे जाने-पहचाने चेहरे पहुंचे। सबने मिलकर खूब हंसी-मजाक किया और शूटिंग के पुराने दिनों की यादें ताजा कीं।
अपरा ने इस मिलन की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं, जिनमें ढेर सारी मुस्कानें, स्वादिष्ट खाना और सेट पर बिताए यादगार पलों की पुरानी यादें दिख रही हैं।
इस शो ने भारतीय टेलीविजन को दी नई दिशा
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' सिर्फ कोई आम TV शो नहीं था, इसने सालों तक भारतीय टेलीविजन पर अपनी छाप छोड़ी।
इतने समय बाद जब शो के कलाकार फिर से मिले हैं, तो यह बात सामने आती है कि यह सीरियल उनके और उनके चाहने वालों के लिए कितना खास था।
यह भी पता चलता है कि इस सीरीज के नए चैप्टर के खत्म होने के बाद भी उनकी दोस्ती आज भी उतनी ही गहरी है।