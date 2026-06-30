फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से क्यों बाहर हुए कई कलाकार?

'वेलकम टू द जंगल' से कलाकारों के बाहर होने की वजहें

संजय ने फिल्म छोड़ दी, क्योंकि उन्हें सेहत से जुड़ी कुछ दिक्कतें थीं। वहीं, शरीब हाशमी को फिल्म की शूटिंग में देरी होने के चलते अपनी दूसरी फिल्मों के काम के लिए इसे छोड़ना पड़ा।

राहुल पहले से ही दूसरी फिल्म 'इक्कीस' के लिए हामी भर चुके थे। इनामुलहक ने फिल्म साइन करने से पहले अपने किरदार को लेकर और ज्यादा साफ जानकारी मांगी, लेकिन आखिर में उन्होंने फिल्म छोड़ना ही बेहतर समझा।

मिका के जाने की कोई खास वजह नहीं बताई गई है। हैरानी की बात यह है कि वे फिल्म के टीजर में भी नजर आए थे। इन सबके बावजूद भी, 'वेलकम टू द जंगल' में जैकी श्रॉफ, दिशा पटानी, रवीना टंडन, लारा दत्ता भूपति और कई दूसरे बड़े सितारे काम कर रहे हैं।