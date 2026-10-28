'रामायण' के पर्दे के पीछे का जादू, कैसे बन रही रणबीर कपूर फिल्म? BTS अब जियो हॉटस्टार पर
नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म 'रामायण' का पर्दे के पीछे के दृश्य (BTS) फुटेज अब जियो हॉटस्टार पर आ गया है।
इस फुटेज से दर्शक यह जान पाते हैं कि DNEG ने किस तरह बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके इस पौराणिक कहानी को जीवंत किया है।
रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं, वहीं साई पल्लवी सीता की भूमिका में हैं और यश रावण के रूप में दिखेंगे।
ये फिल्म आधुनिक तकनीकों से इस मशहूर कहानी को एक नए अंदाज में दिखाने वाली है। फिल्म के संगीत के लिए हंस जिमर और एआर रहमान जैसे बड़े नाम जुड़े हैं, जो इसे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव देंगे।
'रामायण' कब होगी रिलीज
फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह भारतीय पौराणिक कथाओं को एकदम नई तकनीक के साथ मिलाकर पेश करेगी, जिससे भारतीय सिनेमा का स्तर और भी ऊपर उठेगा।
यह पर्दे के पीछे के दृश्य वाली वीडियो साफ दिखाती हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और महत्वाकांक्षी है। यही वजह है कि फिल्म सिनेमाघरों में पहुंचने से पहले ही हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है।