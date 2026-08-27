डॉली पार्टन को '9 टू 5' कलाकारों ने दी भावुक विदाई, जानिए क्या कहा?

निर्देशक पॉल जेपसन ने बताया कि यह श्रद्धांजलि इतनी जल्दी इसलिए तैयार हो पाई क्योंकि डॉली प्रोडक्शन के लिए बहुत अहमियत रखती थीं।

उन्होंने कार्ला की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने किरदार को बखूबी निभाया और दर्शकों के साथ भी गहरा जुड़ाव बनाया।

डॉली ने इस टूर के सभी गाने और बोल खुद लिखे थे, जिसकी शुरुआत जुलाई में हुई थी। दुखद है कि वे इसे कभी देख नहीं पाईं।

हालांकि, निर्देशक पॉल ने पुष्टि की है कि यह टूर अपनी तय योजना के अनुसार जारी रहेगा।