डॉली पार्टन को '9 टू 5' कलाकारों ने दी भावुक विदाई, जानिए क्या कहा?
मनोरंजन
वर्थिंग में अपने शो से पहले, '9 टू 5' म्यूजिकल की कास्ट ने डॉली पार्टन को श्रद्धांजलि दी, जिनका 80 साल की उम्र में निधन हो गया था।
डॉली के मशहूर किरदार डोरेली रोड्स को निभाने वाली कार्ला ट्रेसी ने उनकी 'असाधारण प्रतिभा, रचनात्मकता और भावना' के बारे में एक भावुक संदेश पढ़ा। यह पल बेहद भावुक कर देने वाला था।
पॉल ने की कार्ला की तारीफ
निर्देशक पॉल जेपसन ने बताया कि यह श्रद्धांजलि इतनी जल्दी इसलिए तैयार हो पाई क्योंकि डॉली प्रोडक्शन के लिए बहुत अहमियत रखती थीं।
उन्होंने कार्ला की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने किरदार को बखूबी निभाया और दर्शकों के साथ भी गहरा जुड़ाव बनाया।
डॉली ने इस टूर के सभी गाने और बोल खुद लिखे थे, जिसकी शुरुआत जुलाई में हुई थी। दुखद है कि वे इसे कभी देख नहीं पाईं।
हालांकि, निर्देशक पॉल ने पुष्टि की है कि यह टूर अपनी तय योजना के अनुसार जारी रहेगा।