नेटफ्लिक्स की 500 मिलियन डॉलर की एक्सबॉक्स IP बोली नाकाम, बेला बजारिया के जाने के बाद बदला खेल
नेटफ्लिक्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स गेम्स को फिल्मों और शो में बदलने के लिए एक बड़े समझौते के करीब थे।
यह 7 साल का करार करीब 500 मिलियन का होने वाला था, लेकिन इसी महीने नेटफ्लिक्स की कंटेंट प्रमुख बेला बजारिया के कंपनी छोड़ने के बाद इस सौदे पर बात आगे नहीं बढ़ पाई।
दरअसल, दोनों कंपनियों के बीच कीमत को लेकर सहमति नहीं बन सकी। एक्सबॉक्स जहां 800 मिलियन की मांग कर रहा था, वहीं नेटफ्लिक्स को यह रकम बहुत ज्यादा लग रही थी।
नेटफ्लिक्स ने बदला अपना रुख
यह डील रद्द होने के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब कंपनी माइनक्राफ्ट (माइनक्राफ्ट) और डियाब्लो (डियाब्लो) जैसी एनिमेटेड सीरीज जैसे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करने की तैयारी में है।
वहीं, नेटफ्लिक्स ने डिज्नी के पूर्व एग्जीक्यूटिव पीटर राइस के नए नेतृत्व में अपनी दिशा बदली है। भविष्य के शो और फिल्मों के लिए अब वह बाहरी ब्रांडों के साथ मिलकर काम करने में ज्यादा रुचि दिखा रहा है।