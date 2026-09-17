विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना ने खत्म की 'रणबाली' की शूटिंग, जानें क्या है इसकी कहानी?

'रणाबाली' की कहानी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1854 से 1878 के बीच के समय पर आधारित है। यह फिल्म कम जानी-मानी ऐतिहासिक कहानियों को एक साथ मिलाकर एक अनोखी कहानी बताती है, इसलिए इसे कोई आम बायोपिक नहीं कह सकते।

इसमें 'द मम्मी' फिल्म के जाने-माने अभिनेता अर्नोल्ड वोस्लू विलेन की भूमिका में नजर आएंगे। यह विजय और रश्मिका की एक साथ तीसरी फिल्म है।

एक और दिलचस्प बात यह है कि रश्मिका के किरदार का नाम निर्देशक की मां के नाम पर रखा गया है, जिससे कहानी में एक खास और निजी जुड़ाव महसूस होगा।