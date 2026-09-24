बेंगलुरु में बच्चों के लिए सजेगा कहानियों का संसार, नीव लिटरेचर फेस्टिवल में होगा खास आयोजन

इस फेस्टिवल में एक बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, जिसमें एम.टी. एंडरसन, कोरिना ल्यूकेन और फ्रांसिस हार्डिंग जैसे कई जाने-माने लेखक शामिल होंगे।

ये सभी लेखक इस मौके पर अपनी बात रखेंगे। यहां आपको राइटिंग और इलस्ट्रेशन पर मास्टरक्लास मिलेंगी। साथ ही बुक रीडिंग, साइनिंग और नीव बुक अवार्ड का अनावरण जैसे खास कार्यक्रम भी होंगे।

यह अवार्ड सबसे अच्छी भारतीय बच्चों की किताब को दिया जाता है। इसके अलावा, 2,000 से ज्यादा बच्चों की किताबों वाला एक मार्केटप्लेस भी होगा, जहां युवा पाठक और उनके परिवार एक साथ मिलकर किताबें देख सकते हैं।