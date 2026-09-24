बेंगलुरु में बच्चों के लिए सजेगा कहानियों का संसार, नीव लिटरेचर फेस्टिवल में होगा खास आयोजन
बेंगलुरु के नीव यमलूर कैंपस में 26 और 27 सितंबर को नीव लिटरेचर फेस्टिवल (NLF) का दसवां संस्करण आयोजित होने वाला है।
कविता सभरवाल ने इस फेस्टिवल की शुरुआत करेंगी। इसका मकसद किताबों से बच्चों में जिज्ञासा और संवेदनशीलता जगाना है।
इस साल की थीम "स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट" रखी गई है, जो इस बात पर जोर देती है कि कहानियाँ कैसे सच्ची बातचीत और गहरे रिश्ते बनाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।
लेखक, मास्टरक्लास और नीव बुक अवार्ड
इस फेस्टिवल में एक बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, जिसमें एम.टी. एंडरसन, कोरिना ल्यूकेन और फ्रांसिस हार्डिंग जैसे कई जाने-माने लेखक शामिल होंगे।
ये सभी लेखक इस मौके पर अपनी बात रखेंगे। यहां आपको राइटिंग और इलस्ट्रेशन पर मास्टरक्लास मिलेंगी। साथ ही बुक रीडिंग, साइनिंग और नीव बुक अवार्ड का अनावरण जैसे खास कार्यक्रम भी होंगे।
यह अवार्ड सबसे अच्छी भारतीय बच्चों की किताब को दिया जाता है। इसके अलावा, 2,000 से ज्यादा बच्चों की किताबों वाला एक मार्केटप्लेस भी होगा, जहां युवा पाठक और उनके परिवार एक साथ मिलकर किताबें देख सकते हैं।