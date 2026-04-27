'जन नायकन' को मिली रिलीज तारीख

'जन नायकन' की रिलीज को मिली हरी झंडी? इस तारीख को रिलीज के आसार

लेखन ज्योति सिंह 07:07 pm Apr 27, 202607:07 pm

क्या है खबर?

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' साल की शुरुआत से अपनी रिलीज को तरस रही है। अब लगता है कि आखिरकार इसे सिनेमाघरों में उतारने का समय आ गया है, क्योंकि चर्चाएं तो कुछ ऐसी ही हैं। जाहिर है कि यह थलापति की आखिरी फिल्म है, जिसमें उनके साथ पूजा हेगड़े मुख्य किरदार में नजर आएंगी। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, 7 जनवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म को अब रिलीज तारीख मिल चुकी है।