थलापति विजय की 'जना नायकन' इस रेटिंग के साथ मचाएगी धमाल, जानें कब होगी रिलीज?
टिकटिंग प्लेटफॉर्म डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय की फिल्म 'जना नायकन' आखिरकार 24 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
यह फिल्म एक आम आदमी की कहानी है, जो स्थानीय अन्याय के खिलाफ खड़ा होकर अचानक विरोध का प्रतीक बन जाता है।
'जना नायकन' को मिली ये रेटिंग
विजय इसमें 'थलापति वेत्री कोंडन' का किरदार निभा रहे हैं। यह नाम उनकी असल जिंदगी की राजनीतिक पार्टी TVK की ओर एक छोटा सा संकेत है।
कहानी थलापति के इर्द-गिर्द घूमती है, जो लोगों में उम्मीद जगाता है, लेकिन कुछ ताकतवर लोगों को नाराज भी कर देता है। 'जना नायकन' पहले जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन धर्म और सेना के चित्रण को लेकर मिली शिकायतों के कारण इसकी रिलीज टाल दी गई थी।
कुछ बदलावों के बाद, जिसमें TVK से जुड़े एक संकेत को हटाना भी शामिल था, अब फिल्म को 'ए' रेटिंग के साथ पास कर दिया गया है। फैंस इस फिल्म के लिए बहुत उत्साहित हैं और दिनों की गिनती कर रहे हैं।