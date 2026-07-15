थलापति विजय की 'जना नायकन' इस रेटिंग के साथ मचाएगी धमाल, जानें कब होगी रिलीज?

विजय इसमें 'थलापति वेत्री कोंडन' का किरदार निभा रहे हैं। यह नाम उनकी असल जिंदगी की राजनीतिक पार्टी TVK की ओर एक छोटा सा संकेत है।

कहानी थलापति के इर्द-गिर्द घूमती है, जो लोगों में उम्मीद जगाता है, लेकिन कुछ ताकतवर लोगों को नाराज भी कर देता है। 'जना नायकन' पहले जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन धर्म और सेना के चित्रण को लेकर मिली शिकायतों के कारण इसकी रिलीज टाल दी गई थी।

कुछ बदलावों के बाद, जिसमें TVK से जुड़े एक संकेत को हटाना भी शामिल था, अब फिल्म को 'ए' रेटिंग के साथ पास कर दिया गया है। फैंस इस फिल्म के लिए बहुत उत्साहित हैं और दिनों की गिनती कर रहे हैं।