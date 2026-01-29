'जन नायकन' विवाद पर थलापति विजय के पिता चंद्रशेखर ने दी प्रतिक्रिया, कही ये बात

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, चंद्रशेखर ने दावा किया कि विजय ने राजनीति में प्रवेश कर राज्य की स्थापित राजनीतिक ताकतों को झकझोरा है। उन्होंने यह इशारा करते हुए कि फिल्म में देरी राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते हो रही है, न कि रचनात्मक या व्यावसायिक कारणो से, आगे कहा, "सभी जानते हैं कि 'जन नायकन' क्यों रिलीज नहीं हुई।" चंद्रशेखर ने इंडिया टुडे को बताया, "विजय किसी से नहीं डरते हैं। उनकी सफलता की संभावनाएं उज्ज्वल हैं।"

बांधा

"बाधाओं का सामना करना सामान्य बात"

चंद्रशेखर ने आगे कहा, "राजनीति में पहली बार आने वालों के लिए बाधाओं का सामना करना सामान्य बात है। विजय को ऐसी बाधाओं का सामना करना होगा।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म रिलीज में देरी की वजह जनता समझ चुकी है। विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' 9 जनवरी को रिलीज होनी थी, लेकिन CBFC से मंजूरी मिलने तक यह रिलीज नहीं हो सकती है। फिल्म में पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी प्रमुख किरदारों में हैं।