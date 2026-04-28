थलापति विजय भगवान तिरुचेंदूर मुरुगन की शरण में पहुंचे, मंदिर से सामने आया वीडियो
क्या है खबर?
साउथ अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय सोशल मीडिया पर छा गए हैं। तमिलनाडु में चुनाव प्रक्रिया होने के बाद और नतीजे घोषित होने से पहले वह तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर में पहुंचे। अभिनेता 27 अप्रैल की रात निजी विमान से चेन्नई से मदुरै पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान की पूजा-अर्चना में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो सामने आया है, जिसमें उनकी एक झलक पाने के लिए वहां मौजूद फैंस को बेताब होते देखा जा सकता है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
BREAKING: Thalapathy Vijay visits Tiruchendur Murugan Temple and offers prayers. pic.twitter.com/IdqHCzMu1e— Actor Vijay Team (@ActorVijayTeam) April 28, 2026
वीडियो
पारंपरिक परिधान पहने मंदिर पहुंचे अभिनेता
वीडियो में अभिनेता को पारंपरिक रेशमी धोती और कुर्ता पहने देखा जा सकता है। अभिनेता ने अपनी कार से निकलकर फैंस का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हालांकि बढ़ती भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। अभिनेता पैदल चलकर मंदिर पहुंचे और रीति-रिवाजों व परंपराओं का पालन करते हुए भगवान से प्रार्थना की। काम की बात करें, तो अभिनेता को आखिरी फिल्म 'जन नायकन' में देखा जाएगा। 8 मई को फिल्म के रिलीज होने के आसार हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
With a Vel in hand, Vijay visits Murugan temple in Tiruchendur… Like a true politician, temple visits before the results :) pic.twitter.com/DGu8mLNGat— 🐅ராச.துரை ஆனந்தன் 🐅 (@thuosi) April 28, 2026