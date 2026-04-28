थलापति विजय भगवान तिरुचेंदूर मुरुगन की शरण में पहुंचे, मंदिर से सामने आया वीडियो

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पारंपरिक परिधान पहने मंदिर पहुंचे अभिनेता

वीडियो में अभिनेता को पारंपरिक रेशमी धोती और कुर्ता पहने देखा जा सकता है। अभिनेता ने अपनी कार से निकलकर फैंस का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हालांकि बढ़ती भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। अभिनेता पैदल चलकर मंदिर पहुंचे और रीति-रिवाजों व परंपराओं का पालन करते हुए भगवान से प्रार्थना की। काम की बात करें, तो अभिनेता को आखिरी फिल्म 'जन नायकन' में देखा जाएगा। 8 मई को फिल्म के रिलीज होने के आसार हैं।