'जन नायकन' के निर्माता क्यों हुए खफा? फिल्म रिलीज से पहले पहुंचे मद्रास हाई कोर्ट

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, 'जन नायकन' की रिलीज तारीख तय होने के बावजूद CBFC ने अभी तक सेंसर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। वहीं निर्माता चाहते हैं कि प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए प्रमाण पत्र जारी करने के काम में तेजी लाने का अनुरोध किया है। दरअसल, सेंसर की तरफ से हरी झंडी न मिलने के कारण 'जन नायकन' की रिलीज पर खतरा मंडराने लगा है।

The Censor Committee reportedly viewed #JanaNayagan on December 19. However, despite then, the censor certificate has still not been issued leads to a suspicion that the process is being deliberately delayed. Let us wait till today evening. - @CTR_Nirmalkumar pic.twitter.com/eOTZcIWFdS

फिल्म

'जन नायकन' की एडवांस बुकिंग

निर्माताओं ने फिल्म 'जन नायकन' की एडवांस बुकिंग पहले ही शुरू कर दी थी। TOI के मुताबिक, मुंबई में सुबह 4 बजे के सारे शो पहले ही बुक हो चुके हैं। चेंबूर के मूवीटाइम क्यूबिक मॉल में सुबह 4 बजे और 5 बजे के शो निर्धारित हैं। इनमें से पहले 2 शो के सभी टिकट बिक गए हैं, जबकि सियोन स्थित मूवीमैक्स में सुबह 4:30 बजे के शो निर्धारित हैं। तमिलनाडु के सिनेमाघरों में भी शूटिंग शुरू हो गई है।