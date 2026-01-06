LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'जन नायकन' के निर्माता क्यों हुए खफा? फिल्म रिलीज से पहले पहुंचे मद्रास हाई कोर्ट
'जन नायकन' के निर्माता क्यों हुए खफा? फिल्म रिलीज से पहले पहुंचे मद्रास हाई कोर्ट
'जन नायकन' के निर्माता पहुंचे मद्रास हाईकोर्ट

'जन नायकन' के निर्माता क्यों हुए खफा? फिल्म रिलीज से पहले पहुंचे मद्रास हाई कोर्ट

लेखन ज्योति सिंह
Jan 06, 2026
03:53 pm
क्या है खबर?

सुपरस्टार थलापति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नायकन' 9 जनवरी को रिलीज हो रही है। हाल ही में, KVN प्रोडक्शन ने फिल्म का ट्रेलर जारी किया जिसे लोगों की बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है। हैरानी की बात ये है कि रिलीज से चंद दिन पहले निर्माताओं ने, मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया है। इस दौरान एक याचिका भी दायर की गई है। याचिका केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के खिलाफ जारी की गई है। जानिए क्या है पूरा मामला।

कार्रवाई

निर्माताओं ने अदालत से कार्रवाई का अनुरोध किया

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, 'जन नायकन' की रिलीज तारीख तय होने के बावजूद CBFC ने अभी तक सेंसर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। वहीं निर्माता चाहते हैं कि प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए प्रमाण पत्र जारी करने के काम में तेजी लाने का अनुरोध किया है। दरअसल, सेंसर की तरफ से हरी झंडी न मिलने के कारण 'जन नायकन' की रिलीज पर खतरा मंडराने लगा है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

Advertisement

फिल्म

'जन नायकन' की एडवांस बुकिंग

निर्माताओं ने फिल्म 'जन नायकन' की एडवांस बुकिंग पहले ही शुरू कर दी थी। TOI के मुताबिक, मुंबई में सुबह 4 बजे के सारे शो पहले ही बुक हो चुके हैं। चेंबूर के मूवीटाइम क्यूबिक मॉल में सुबह 4 बजे और 5 बजे के शो निर्धारित हैं। इनमें से पहले 2 शो के सभी टिकट बिक गए हैं, जबकि सियोन स्थित मूवीमैक्स में सुबह 4:30 बजे के शो निर्धारित हैं। तमिलनाडु के सिनेमाघरों में भी शूटिंग शुरू हो गई है।

Advertisement