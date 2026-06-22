तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का भावुक ऐलान, बोले- महल देने वाले फैंस के लिए छोड़ा अभिनय, अब करूंगा जनसेवा मनोरंजन Jun 22, 2026

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थलापति विजय ने आधिकारिक तौर पर अभिनय से नाता तोड़ लिया है।

एच. विनोथ की फिल्म 'जन नायकन' के एक गाने के ऑडियो लॉन्च इवेंट में मलेशिया पहुंचे विजय ने यह बताया कि फिल्मों को छोड़ना उनके लिए मुश्किल फैसला था, लेकिन उन्हें लगा कि यह सही कदम है।

उन्होंने कहा कि वे उन प्रशंसकों का कर्ज चुकाना चाहते थे, जिनकी वजह से उनका करियर बन पाया। फैंस का यह समर्थन उनके लिए बेहद खास था और अब वे सार्वजनिक सेवा के माध्यम से इस वफादारी का मान रखना चाहते हैं।