थलापति विजय के ऊपर टूटा प्रशंसकों का सैलाब, लड़खड़ाकर गिरे अभिनेता; देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 09:27 am Dec 29, 202509:27 am

क्या है खबर?

दक्षिण सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय अपनी आखिरी और आगामी फिल्म 'जन नायकन' को लेकर चर्चा में हैं। उनकी यह फिल्म जनवरी, 2026 में रिलीज हो रही है, जिसका ऑडियो लॉन्च कार्यक्रम 28 दिसंबर को मलेशिया में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के बाद जब विजय चेन्नई हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए तो बाहर निकलते वक्त उन्हें प्रशंसकों की भारी भीड़ ने घेर लिया। इस अफरा-तफरी के बीच, अभिनेता लड़खड़ाकर गिर पड़े। पूरी घटना का वीडियो सामने आया है।