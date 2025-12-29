LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / थलापति विजय के ऊपर टूटा प्रशंसकों का सैलाब, लड़खड़ाकर गिरे अभिनेता; देखें वीडियो
थलापति विजय के ऊपर टूटा प्रशंसकों का सैलाब, लड़खड़ाकर गिरे अभिनेता; देखें वीडियो
थलापति विजय को भारी भीड़ ने घेरा

थलापति विजय के ऊपर टूटा प्रशंसकों का सैलाब, लड़खड़ाकर गिरे अभिनेता; देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह
Dec 29, 2025
09:27 am
क्या है खबर?

दक्षिण सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय अपनी आखिरी और आगामी फिल्म 'जन नायकन' को लेकर चर्चा में हैं। उनकी यह फिल्म जनवरी, 2026 में रिलीज हो रही है, जिसका ऑडियो लॉन्च कार्यक्रम 28 दिसंबर को मलेशिया में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के बाद जब विजय चेन्नई हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए तो बाहर निकलते वक्त उन्हें प्रशंसकों की भारी भीड़ ने घेर लिया। इस अफरा-तफरी के बीच, अभिनेता लड़खड़ाकर गिर पड़े। पूरी घटना का वीडियो सामने आया है।

भीड़

विजय को भीड़ ने घेर लिया

फिल्म 'जन नायकन' का ऑडियो लॉन्च कार्यक्रम कुआलालंपुर के बुकिट जलील स्टेडियम में हुआ। विजय करीब 1 लाख से ज्यादा जनसभा को संबोधित करने के बाद लौट रहे थे। जब वह अपनी कार की तरफ बढ़े, तो उनकी एक झलक पाने को प्रशंसकों ने उन्हें घेर लिया। अभिनेता को भारी भीड़ से बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड ने पूरा जोर लगाया और बमुश्किल उन्हें कार में बैठाया गया। हालांकि, घटना के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो 

Advertisement