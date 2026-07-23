'जन नायक' ने मचाया धमाल, क्या ये पर्दे पर थलापति विजय की है आखिरी फिल्म?

चर्चा है कि 'जन नायक' विजय की आखिरी फिल्म हो सकती है, जिसके बाद वे पूरी तरह से राजनीति में उतर जाएंगे।

इसकी तुलना एम जी रामचंद्रन की उस आइकॉनिक 1978 की फिल्म से की जा रही है, जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद रिलीज किया था। फिल्म को सर्टिफिकेशन से जुड़े मुद्दों के कारण 6 महीने से अधिक की देरी का सामना करना पड़ा, लेकिन निर्माताओं ने साफ किया है कि इसमें कोई राजनीतिक ड्रामा नहीं था।

इतनी देरी के बावजूद, भारत में फिल्म की एडवांस बुकिंग 20 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है और विदेशों में इसकी प्री-सेल्स 15 करोड़ रुपये रही है। किसी भी फिल्म के लिए ये आंकड़े सचमुच चौंकाने वाले हैं।