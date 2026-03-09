'जन नायकन' को एक और झटका लगा

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' फिर अधर में लटकी, स्थगित हुई स्क्रीनिंग

लेखन ज्योति सिंह 01:47 pm Mar 09, 202601:47 pm

क्या है खबर?

थलापति विजय पिछले कुछ समय से निजी और कामकाजी जिंदगी को लेकर खबरों में हैं। एक ओर, उनकी पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने चेन्नई की एक अदालत में विजय से तलाक के लिए अर्जी लगाई है। वहीं दूसरी ओर, अभिनेता की फिल्म 'जन नायकन' को एक और बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की समीक्षा समिति द्वारा फिल्म की स्क्रीनिंग को अचानक स्थगित कर दिया गया है। बता दें, स्क्रीनिंग 9 मार्च को दोपहर 2 बजे होनी थी।