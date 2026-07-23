जानिए कैसे मुख्यमंत्री विजय की फिल्म 'जन नायकन' में MGR की आवाज लौटी?

फिल्म की शुरुआत MGR के मशहूर गाने 'नां अणैयित्तल' से होती है, जिससे सिनेमा और राजनीति का गहरा जुड़ाव साफ दिखता है। इस फिल्म का निर्देशन एच विनोद ने किया है और संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है।

'जन नायकन' के साथ विजय, MGR के बाद ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए कोई फिल्म रिलीज की है।

हालांकि, कानूनी पचड़ों और पायरेसी की चिंता के चलते फिल्म की रिलीज 9 जनवरी से आगे बढ़ा दी गई थी। अब फैंस इसे विजय की आखिरी फिल्म मान रहे हैं। चेन्नई के एक फैन ने बताया, 'उन्हें बड़े पर्दे पर देखना बहुत रोमांचक था, लेकिन यह सोचकर दुख भी होता है कि शायद यह आखिरी मौका होगा। मैं उनकी फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ हूं, उन्होंने मेरे व्यक्तित्व और जीवन के प्रति मेरे नजरिए को आकार दिया है, इसलिए 'जन नायकन' देखकर बहुत पुरानी यादें ताजा हो गईं।'

फिल्म की कहानी लोकतंत्र और महिला सशक्तिकरण पर आधारित है, जो आज के समय के लिए एक बेहद प्रासंगिक संदेश है।