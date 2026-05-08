TCS नासिक मामला: यौन उत्पीड़न की मुख्य आरोपी निदा खान 42 दिन बाद गिरफ्तार

गिरफ्तार अपने परिवार के साथ रह रही थी निदा NDTV के मुताबिक, निदा पिछले 4 दिनों से संभाजीनगर के नारेगांव इलाके में कैसर कॉलोनी स्थित एक फ्लैट में अपने माता-पिता, भाई और चाची के साथ रह रही थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने से पहले 2 दिनों से फ्लैट पर नजर रखी थी। निदा को गिरफ्तारी के बाद न्यायाधीश के आवास पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां पुलिस ने पारगमन रिमांड हासिल कर ली। उसे आगे की पूछताछ के लिए नासिक लाया गया है।

जमानत निदा की जमानत याचिका हो चुकी है खारिज निदा ने पिछले महीने खुद को गर्भवती बताते हुए अग्रिम जमानत के लिए नासिक की अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। सुनवाई के दौरान पुलिस ने बताया कि हिरासत में पूछताछ आवश्यक है क्योंकि जांच में डिजिटल साक्ष्य, गवाहों के बयान और नासिक से परे कथित संबंध सामने आए हैं। निदा के वकील ने बताया था कि वह गर्भवती हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई में शरण लिए हुए हैं।

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आरोप निदा खान पर क्या है आरोप निदा पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और बलात्कार एवं यौन शोषण के मामलों में आरोपियों की मदद करने का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया और पीड़ितों को आरोपियों के खिलाफ शिकायत करने से रोका। SIT ने कोर्ट को बताया कि निदा ने शिकायतकर्ता को हिजाब-बुर्का पहनने के लिए प्रोत्साहित किया और धार्मिक सामग्री साझा की। उसे पहले HR प्रमुख बता रहे थे, जबकि वह टेलीकॉलर पद पर तैनात थी।

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