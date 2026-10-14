'द राजा साब' की असफलता पर पहली बार बोले निर्माता, जानिए किसे ठहराया जिम्मेदार

प्रभास की बड़े बजट वाली फिल्म 'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके निर्देशक टीजी विश्व प्रसाद का मानना है कि फिल्म को संक्रांति के मौके पर रिलीज करना ही इसकी असफलता का एक बड़ा कारण है।

उन्होंने यह भी बताया कि देर से प्रीमियर और महंगे टिकटों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। प्रसाद ने कहा, "सबसे बड़ी गलतियों में से एक था इसे संक्रांति के सीजन में लाना। अगर हमने इसे किसी और समय रिलीज किया होता, तो शायद नतीजे अलग होते।"