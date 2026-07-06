'मुसाफिर कैफे' से जारी हुआ रोमांटिक गाना, किसके इश्क में डूबे विक्रांत मैसी?

लेखन ज्योति सिंह 04:34 pm Jul 06, 202604:34 pm

क्या है खबर?

विक्रांत मैसी की वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' इस महीने रिलीज होने के लिए तैयार है। यह मशहूर लेखक दिव्य प्रकाश दुबे के उपन्यास 'मुसाफिर कैफे' पर आधारित है, जिसमें वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना भी मुख्य किरदारों में नजर आएंगी। इस बीच, निर्माताओं ने सीरीज से पहला रोमांटिक गाना 'तेरा हुआ साहिबा' जारी कर दिया है, जो विक्रांत और वेदिका के प्यार भरे रिश्ते को दिखाता है। सीरीज का निर्देशन रुचिर अरुण ने किया है। विक्रांत सह-निर्माता इससे जुड़े हैं।