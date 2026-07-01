विक्रांत मैसी लेकर आ रहे 'मुसाफिर कैफे', सीरीज की रिलीज तारीख का हुआ ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 12:43 pm Jul 01, 202612:43 pm

क्या है खबर?

विक्रांत मैसी इस मानसून अपनी नई वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' के साथ आ रहे हैं। यह रोमांटिक ड्रामा 3 अजनबियों की कहानी बयां करेगा, जिसके टीजर के साथ रिलीज तारीख का ऐलान हो गया है। सीरीज में विक्रांत के साथ, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना मुख्य भूमिका में शामिल हैं। वहीं आदिल हुसैन और राजीव सिद्धार्थ सहायक किरदारों में नजर आएंगे। रुचिर अरुण द्वारा निर्देशित यह सीरीज मशहूर लेखक दिव्य प्रकाश दुबे के उपन्यास 'मुसाफिर कैफे' पर आधारित है।