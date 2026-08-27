दिग्गज अभिनेता जीवी नारायण का निधन

तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जीवी नारायण राव का निधन, कुछ दिनों से थे बीमार

लेखन ज्योति सिंह 02:06 pm Aug 27, 202602:06 pm

क्या है खबर?

मनोरंजन जगत से एक और दुखद खबर आने से शोक के बादल छा गए हैं। हाल ही में, बॉलीवुड फिल्म निर्देशक कुकू कोहली के निधन (25 अगस्त) से फैंस को बड़ा झटका लगा था। अब दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जीवी नारायण राव ने अपनी अंतिम सांस ली है। सिनेजोश की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 73 वर्षीय अभिनेता पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे। उन्होंने 26 अगस्त की शाम इस दुनिया को अलविदा कह दिया।