सलमान खान ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं

सलमान खान ने निर्देशक कुकू कोहली को दी श्रद्धांजलि, परिवार के लिए भेजी सांत्वना

लेखन ज्योति सिंह 09:47 am Aug 27, 202609:47 am

क्या है खबर?

सलमान खान ने फिल्म निर्देशक कुकू कोहली के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने 26 अगस्त की देर रात सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए निर्देशक को श्रद्धांजलि दी और उनकी पत्नी व दिग्गज अभिनेत्री अरुणा ईरानी को सांत्वना दी। बता दें, कुकू का मंगलवार, 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को किया गया।