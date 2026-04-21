नेटफ्लिक्स पर आएगी 'बाइकर' फिल्म, दिखेगा असली रेसिंग तूफान
फिल्म देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। तेलुगू सिनेमा की हिट फिल्म 'बाइकर' जल्द ही नेटफ्लिक्स पर आ रही है। उम्मीद है कि फिल्म 1 मई, 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी। अभिलाष रेड्डी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शरवानंद, राजशेखर और मालविका नायर मुख्य किरदारों में हैं। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पहले ही 43 करोड़ रुपये कमा चुकी है। नेटफ्लिक्स ने इसके स्ट्रीमिंग अधिकार खरीदे हैं, इसलिए आप घर बैठे ही इस फिल्म के सारे जबरदस्त एक्शन का मजा ले पाएंगे।
असली रेसिंग फुटेज के लिए 'बाइकर' की हो रही तारीफ
फिल्म 'बाइकर' में शरवानंद एक जुनूनी रेसिंग प्रशंसक की भूमिका में दिखे हैं। फिल्म के जबरदस्त रेसिंग सीन और इसका बड़े पैमाने का निर्माण काफी तारीफें बटोर रहा है। खासकर इसमें इस्तेमाल किए गए असली रेसिंग फुटेज दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। राजशेखर ने अपने अभिनय से कहानी में गहराई दी है, वहीं मालविका नायर ने अपने अभिनय से फिल्म में भावनात्मक चमक जोड़ी है। बड़े स्तर पर बनी यह फिल्म और इसका असली रेसिंग फुटेज रफ्तार पसंद करने वालों और दिल को छू लेने वाली कहानियां देखने के शौकीनों के लिए एक शानदार अनुभव होगा।