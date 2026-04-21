नेटफ्लिक्स पर आएगी 'बाइकर' फिल्म, दिखेगा असली रेसिंग तूफान

असली रेसिंग फुटेज के लिए 'बाइकर' की हो रही तारीफ

फिल्म 'बाइकर' में शरवानंद एक जुनूनी रेसिंग प्रशंसक की भूमिका में दिखे हैं। फिल्म के जबरदस्त रेसिंग सीन और इसका बड़े पैमाने का निर्माण काफी तारीफें बटोर रहा है। खासकर इसमें इस्तेमाल किए गए असली रेसिंग फुटेज दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। राजशेखर ने अपने अभिनय से कहानी में गहराई दी है, वहीं मालविका नायर ने अपने अभिनय से फिल्म में भावनात्मक चमक जोड़ी है। बड़े स्तर पर बनी यह फिल्म और इसका असली रेसिंग फुटेज रफ्तार पसंद करने वालों और दिल को छू लेने वाली कहानियां देखने के शौकीनों के लिए एक शानदार अनुभव होगा।