हॉलीवुड सितारों के टेलीग्राम की होगी नीलामी, जानें क्या है पूरा मामला?

'डॉक्टर झिवागो' की गाला स्क्रीनिंग के जश्न में भेजे गए इन टेलीग्रामों में कई यादगार बातें लिखी हैं। ओमर ने लिखा कि वे इस कार्यक्रम में शामिल न हो पाने से बहुत दुखी हैं।

रोजर ने नए सिनेमा को ढेर सारी शुभकामनाएं दीं, वहीं बेट ने नए सिनेमा की खबर को मन को सुकून देने वाली बताया। उन्होंने यह भी बताया कि वे अपनी 78वीं फिल्म 'द एनिवर्सरी' की शूटिंग में व्यस्त हैं। इन संदेशों के साथ-साथ नीलामी में ओपनिंग नाइट से जुड़ी अखबारों की कतरनें और कई दूसरी जानकारी भी शामिल है। पॉल पॉटर ने इन टेलीग्रामों के बारे में कहा, 'यह बीते हुए दौर की यादें हैं, जिन्हें खोना नहीं चाहिए।'

इससे पुराने हॉलीवुड की चमक और आकर्षण की एक अनोखी झलक मिलती है।