हॉलीवुड सितारों के टेलीग्राम की होगी नीलामी, जानें क्या है पूरा मामला?
फिल्म जगत के जाने-माने सितारे ओमर शरीफ, रोजर मूर, जूली क्रिस्टी और बेट डेविस के टेलीग्राम इस गुरुवार (27 अगस्त) को नीलाम होने जा रहे हैं।
ये संदेश साल 1967 में डॉनकास्टर के ABC सिनेमा के भव्य उद्घाटन के अवसर पर भेजे गए थे। सिनेमा के मैनेजर लेन की ने इन टेलीग्रामों को संभालकर रखा था।
उनकी बेटी लेस्ली हाइटन को हाल ही में अपने माता-पिता के घर की सफाई करते समय ये मिले हैं।
'डॉक्टर झिवागो' की गाला स्क्रीनिंग के लिए सितारों के टेलीग्राम
'डॉक्टर झिवागो' की गाला स्क्रीनिंग के जश्न में भेजे गए इन टेलीग्रामों में कई यादगार बातें लिखी हैं। ओमर ने लिखा कि वे इस कार्यक्रम में शामिल न हो पाने से बहुत दुखी हैं।
रोजर ने नए सिनेमा को ढेर सारी शुभकामनाएं दीं, वहीं बेट ने नए सिनेमा की खबर को मन को सुकून देने वाली बताया। उन्होंने यह भी बताया कि वे अपनी 78वीं फिल्म 'द एनिवर्सरी' की शूटिंग में व्यस्त हैं। इन संदेशों के साथ-साथ नीलामी में ओपनिंग नाइट से जुड़ी अखबारों की कतरनें और कई दूसरी जानकारी भी शामिल है। पॉल पॉटर ने इन टेलीग्रामों के बारे में कहा, 'यह बीते हुए दौर की यादें हैं, जिन्हें खोना नहीं चाहिए।'
इससे पुराने हॉलीवुड की चमक और आकर्षण की एक अनोखी झलक मिलती है।