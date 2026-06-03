तेलंगाना सरकार ने बढ़ाए 'पेड्डी' के टिकट, फिल्म ने रिलीज से पहले ही कमा डाले इतने करोड़

मनोरंजन Jun 03, 2026

राम चरण की आने वाली फिल्म 'पेड्डी' देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। तेलंगाना सरकार ने फिल्म के प्रीमियर से पहले टिकटों की कीमतों में अस्थायी बढ़ोतरी को हरी झंडी दिखा दी है।

यह बढ़ोतरी 4 जून से शुरू होने वाले शुरुआती 10 दिनों के लिए होगी। अब सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में दर्शक 100 ज्यादा देंगे, वहीं मल्टीप्लेक्स में टिकट के दाम में 125 का इजाफा होगा।

अगर कोई 3 जून को होने वाले प्रीमियर शो का टिकट लेता है, तो उसे 600 तक अतिरिक्त चुकाने होंगे। आंध्र प्रदेश भी पहले ऐसा ही एक फैसला ले चुका है।